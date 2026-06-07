Пасечник: ВСУ прицельно ударили по школьникам на велосипедах в Лисичанске
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Украинские военные нанесли прицельный удар по двум подросткам в Лисичанске. Школьники 14 и 15 лет катались на велосипедах, когда попали под обстрел. Инцидент произошёл вечером 7 июня, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
«Им оперативно оказана необходимая медицинская помощь, молодые люди доставлены в больницу», — указано в сообщении.
Власти региона добавили, что следователи СУ СК России по ЛНР уже работают на месте. Специалисты фиксируют последствия вражеской атаки и собирают доказательства.
Этим же вечером в Курской области беспилотник ВСУ атаковал трактор с механизаторами в поле. Два человека погибли на месте. Трагедия случилась в селе Первое Панино Медвенского района.
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