Украинские военные нанесли прицельный удар по двум подросткам в Лисичанске. Школьники 14 и 15 лет катались на велосипедах, когда попали под обстрел. Инцидент произошёл вечером 7 июня, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

«Им оперативно оказана необходимая медицинская помощь, молодые люди доставлены в больницу», — указано в сообщении.

Власти региона добавили, что следователи СУ СК России по ЛНР уже работают на месте. Специалисты фиксируют последствия вражеской атаки и собирают доказательства.

Этим же вечером в Курской области беспилотник ВСУ атаковал трактор с механизаторами в поле. Два человека погибли на месте. Трагедия случилась в селе Первое Панино Медвенского района.