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Регион
7 июня, 20:23

Пасечник: ВСУ прицельно ударили по школьникам на велосипедах в Лисичанске

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Украинские военные нанесли прицельный удар по двум подросткам в Лисичанске. Школьники 14 и 15 лет катались на велосипедах, когда попали под обстрел. Инцидент произошёл вечером 7 июня, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

«Им оперативно оказана необходимая медицинская помощь, молодые люди доставлены в больницу», — указано в сообщении.

Власти региона добавили, что следователи СУ СК России по ЛНР уже работают на месте. Специалисты фиксируют последствия вражеской атаки и собирают доказательства.

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Этим же вечером в Курской области беспилотник ВСУ атаковал трактор с механизаторами в поле. Два человека погибли на месте. Трагедия случилась в селе Первое Панино Медвенского района.

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Лия Мурадьян
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