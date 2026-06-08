Возгорание ликвидировали после падения обломков БПЛА в Волгоградской области
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Ночью в Волгоградской области была отражена атака беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории линейной производственно-диспетчерской службы в Жирновском районе. По данным властей, пожар был оперативно ликвидирован силами экстренных служб.
Пострадавших в результате происшествия нет.
Также ночной атаке ВСУ подверглась Ростовская область. Средства противовоздушной обороны сбили украинские беспилотники в двух районах региона.
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