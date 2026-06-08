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Регион
8 июня, 05:01

Возгорание ликвидировали после падения обломков БПЛА в Волгоградской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Ночью в Волгоградской области была отражена атака беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории линейной производственно-диспетчерской службы в Жирновском районе. По данным властей, пожар был оперативно ликвидирован силами экстренных служб.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Над Калужской областью сбили два украинских беспилотника
Над Калужской областью сбили два украинских беспилотника

Также ночной атаке ВСУ подверглась Ростовская область. Средства противовоздушной обороны сбили украинские беспилотники в двух районах региона.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Артём Гапоненко
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