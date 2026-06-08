Над Калужской областью сбили два украинских беспилотника
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Ночью в Калужской области были уничтожены два беспилотных летательных аппарата ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
По его словам, один БПЛА был сбит над территорией Малоярославецкого муниципального округа, второй — на окраине Калуги.
На местах работают оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры не зафиксировано.
Также ночной атаке ВСУ подверглась Ростовская область. Средства противовоздушной обороны сбили украинские беспилотники в двух районах региона.
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