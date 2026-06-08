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8 июня, 03:54

Дроны ВСУ сбили ночью в двух районах Ростовской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aerogondo2

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aerogondo2

Массированной ночной атаке ВСУ подверглась Ростовская область, наряду с другими южными регионами России. Средства противовоздушной обороны сбили украинские беспилотники в двух районах региона. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Чертковском и Верхнедонском районах», — указал он.

По данным властей, данные о пострадавших мирных жителях не поступали. Также не было информации о разрушениях на земле. Подробности ночного налёта БПЛА сейчас уточняют.

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Ранее два человека получили ранения в Белгородской области в результате атак со стороны ВСУ. Среди пострадавших оказался школьник. Дроны атаковали людей в селе Дунайка Грайворонского округа и Ясные Зори Белгородского округа.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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