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8 июня, 03:37

Школьник и рабочий пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Два человека пострадали в Белгородской области в результате атак со стороны ВСУ. Среди пострадавших — несовершеннолетний ребёнок. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

В селе Дунайка Грайворонского округа беспилотник типа FPV атаковал частный жилой дом. 14-летний школьник получил слепые осколочные ранения височной области и бедра. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в детскую областную клиническую больницу. В результате удара в доме повредило кровлю.

В Белгородском округе, в селе Ясные Зори, дрон сдетонировал на территории промышленного предприятия. Пострадавший мужчина вечером сам обратился в городскую больницу № 2 Белгорода. Врачи диагностировали у него акубаротравму и ушиб волосистой части головы. Пациент продолжает лечение амбулаторно.

Пасечник: ВСУ прицельно ударили по школьникам на велосипедах в Лисичанске
Пасечник: ВСУ прицельно ударили по школьникам на велосипедах в Лисичанске

Ранее украинский беспилотник атаковал тепловоз пассажирского поезда Москва — Симферополь. Удар привёл к гибели помощника машиниста. Сам машинист получил ранения. Пассажиры состава не пострадали.

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Лия Мурадьян
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