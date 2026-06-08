При ударе дрона ВСУ по АЗС в Скадовске погиб мужчина

Мирный житель погиб при ударе беспилотника ВСУ по АЗС в Скадовске Херсонской области. Об этом сообщил руководитель региона Владимир Сальдо.

В момент атаки на объекте выстроилась очередь из автомобилистов. В результате сброса боеприпаса смертельные травмы получил один мужчина.

Глава области подчеркнул, что станция была сугубо гражданским сооружением. Никаких военных целей на её территории не находилось.

«Украинские боевики сознательно бьют по гражданским объектам и мирным жителям», — заявил Сальдо. Он назвал произошедшее очередным преступлением киевского режима против населения региона и выразил слова сочувствия семье и близким погибшего.

За прошедшую ночь дежурные силы ПВО перехватили и ликвидировали 310 украинских дронов самолётного типа. Как уточнили в Министерстве обороны, массированная атака шла с 20:00 до 08:00 по московскому времени, аппараты подавляли над одиннадцатью российскими регионами — Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской и Рязанской областями, а также над Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым и акваториями Чёрного и Азовского морей.