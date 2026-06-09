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Регион
9 июня, 07:31

С момента начала атаки на Москву сбили уже восьмой БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FoxPictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FoxPictures

Силы противовоздушной обороны сбили ещё три беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Воздушные цели были ликвидированы на подлёте к столице. На местах падения обломков работают экстренные службы, проводится обследование территории. Информация о возможных повреждениях или пострадавших не приводится. С начала атаки в общей сложности уже уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся на Москву.

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Ранее сообщалось, что в Херсонской области российские подразделения ПВО и мобильные огневые группы отразили массированный налёт беспилотников. Основной целью атаки стал Чонгарский мост, соединяющий регион с Крымом. Стало известно о ликвидации более 20 беспилотных летательных аппаратов.

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Милена Скрипальщикова
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