Более 20 беспилотников уничтожены на подлёте к Чонгарскому мосту
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Российские подразделения ПВО и мобильные огневые группы успешно отразили массированный налеёт в Херсонской области. Под прицелом оказался Чонгарский мост, соединяющий регион с Крымом.
Губернатор Владимир Сальдо подтвердил ликвидацию более 20 вражеских беспилотников. По словам главы региона, большинство летательных аппаратов удалось уничтожить ещё на дальних подступах к стратегическому объекту.
«Наши мобильные огневые группы и силы ПВО сбили больше 20 вражеских БПЛА на подлете к мосту в Чонгаре», — чиновник политик в личном блоге. Он добавил, что противник намеренно концентрирует огонь по переправе, стремясь парализовать логистику и создать максимум трудностей для гражданского населения.
Руководитель области выразил признательность военным за профессионализм. Он подчеркнул, что без грамотных действий защитников последствия налета могли стать значительно тяжелее.
Ранее стало известно о повреждениях инфраструктуры переправы в результате ночного удара дронов ВСУ. В связи с необходимостью проведения ремонтных работ движение транспорта по данному направлению временно перекрыто.
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