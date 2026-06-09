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Регион
9 июня, 05:21

Более 20 беспилотников уничтожены на подлёте к Чонгарскому мосту

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EB Adventure Photography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EB Adventure Photography

Российские подразделения ПВО и мобильные огневые группы успешно отразили массированный налеёт в Херсонской области. Под прицелом оказался Чонгарский мост, соединяющий регион с Крымом.

Губернатор Владимир Сальдо подтвердил ликвидацию более 20 вражеских беспилотников. По словам главы региона, большинство летательных аппаратов удалось уничтожить ещё на дальних подступах к стратегическому объекту.

«Наши мобильные огневые группы и силы ПВО сбили больше 20 вражеских БПЛА на подлете к мосту в Чонгаре», — чиновник политик в личном блоге. Он добавил, что противник намеренно концентрирует огонь по переправе, стремясь парализовать логистику и создать максимум трудностей для гражданского населения.

Руководитель области выразил признательность военным за профессионализм. Он подчеркнул, что без грамотных действий защитников последствия налета могли стать значительно тяжелее.

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Ранее стало известно о повреждениях инфраструктуры переправы в результате ночного удара дронов ВСУ. В связи с необходимостью проведения ремонтных работ движение транспорта по данному направлению временно перекрыто.

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Оксана Попова
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