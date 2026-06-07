ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июня, 07:16

Мост у Чонгара повреждён из-за удара ВСУ — проезд через Джанкой закрыли

Обложка © Телеграм / Владимир Сальдо

Обложка © Телеграм / Владимир Сальдо

В результате ночной атаки украинских беспилотников повреждён мост в районе Чонгара. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Из-за повреждения движение через автомобильный пункт пропуска «Джанкой» на административной границе Херсонской области и Крыма временно закрыто.

«В целях безопасности движение через АПП «Джанкой» временно перекрыто», — сообщил Сальдо в Телеграме.

Автомобилистов направляют через пункты пропуска «Армянск» и «Перекоп». Профильные службы уже работают на месте, сроки восстановления движения объявят дополнительно.

Ранее сообщалось, что станцию Джанкой в Крыму временно закрыли для пассажиров. Сотрудники перевозчика оперативно обзванивают пассажиров, чья поездка начинается от вышеупомянутой станции, а также рассылают СМС-сообщения с подробной информацией о ситуации.

В Севастополе объявлена воздушная тревога, Крымский мост перекрыт
В Севастополе объявлена воздушная тревога, Крымский мост перекрыт

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Владимир Сальдо
  • ЧП
  • Происшествия
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar