Мост у Чонгара повреждён из-за удара ВСУ — проезд через Джанкой закрыли
Обложка © Телеграм / Владимир Сальдо
В результате ночной атаки украинских беспилотников повреждён мост в районе Чонгара. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Из-за повреждения движение через автомобильный пункт пропуска «Джанкой» на административной границе Херсонской области и Крыма временно закрыто.
«В целях безопасности движение через АПП «Джанкой» временно перекрыто», — сообщил Сальдо в Телеграме.
Автомобилистов направляют через пункты пропуска «Армянск» и «Перекоп». Профильные службы уже работают на месте, сроки восстановления движения объявят дополнительно.
Ранее сообщалось, что станцию Джанкой в Крыму временно закрыли для пассажиров. Сотрудники перевозчика оперативно обзванивают пассажиров, чья поездка начинается от вышеупомянутой станции, а также рассылают СМС-сообщения с подробной информацией о ситуации.
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