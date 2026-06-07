Мост у Чонгара повреждён из-за удара ВСУ — проезд через Джанкой закрыли

В результате ночной атаки украинских беспилотников повреждён мост в районе Чонгара. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Из-за повреждения движение через автомобильный пункт пропуска «Джанкой» на административной границе Херсонской области и Крыма временно закрыто.

«В целях безопасности движение через АПП «Джанкой» временно перекрыто», — сообщил Сальдо в Телеграме.

Автомобилистов направляют через пункты пропуска «Армянск» и «Перекоп». Профильные службы уже работают на месте, сроки восстановления движения объявят дополнительно.

Ранее сообщалось, что станцию Джанкой в Крыму временно закрыли для пассажиров. Сотрудники перевозчика оперативно обзванивают пассажиров, чья поездка начинается от вышеупомянутой станции, а также рассылают СМС-сообщения с подробной информацией о ситуации.