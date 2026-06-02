Станцию Джанкой в Крыму временно закрыли для пассажиров

Сейчас поезда проходят Джанкой без остановки. Пассажирам, которые должны были отправиться оттуда, необходимо прибыть на станцию за 1,5 часа до времени в билете. Далее их автобусами доставят до станции Урожайная, где они смогут пересесть на поезд. Те, кто ехал до Джанкоя, также будут выходить на Урожайной, после чего их перевезут в Джанкой автобусами.