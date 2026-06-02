Станцию Джанкой в Крыму временно закрыли для пассажиров
Железнодорожная станция Джанкой временно закрыта в Крыму для посадки и высадки пассажиров. Об этом сообщили в компании-перевозчике «Гранд Сервис Экспресс».
Сейчас поезда проходят Джанкой без остановки. Пассажирам, которые должны были отправиться оттуда, необходимо прибыть на станцию за 1,5 часа до времени в билете. Далее их автобусами доставят до станции Урожайная, где они смогут пересесть на поезд. Те, кто ехал до Джанкоя, также будут выходить на Урожайной, после чего их перевезут в Джанкой автобусами.
Ранее Life.ru рассказывал, что украинская армия атакует сухопутный коридор в Крым с помощью дронов на воздушных шарах. По словам военного эксперта, они летят на высоте 5–7 тысяч метров и полностью работают от искусственного интеллекта.
