ВСУ атакуют трассу на Крым с помощью БПЛА на воздушных шарах, заявил военэксперт

ВСУ начали атаковать сухопутный коридор в Крым с помощью дронов на воздушных шарах, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, противник использует беспилотники «Корнет-2», также известные как «Марсианин», которые запускаются на шарах-носителях на высоте 5–7 тысяч метров и полностью работают от искусственного интеллекта.