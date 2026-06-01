ВСУ атакуют трассу на Крым с помощью БПЛА на воздушных шарах, заявил военэксперт
ВСУ начали атаковать сухопутный коридор в Крым с помощью дронов на воздушных шарах, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, противник использует беспилотники «Корнет-2», также известные как «Марсианин», которые запускаются на шарах-носителях на высоте 5–7 тысяч метров и полностью работают от искусственного интеллекта.
Аппарат выполняет роль носителя, а затем сбрасывает дроны. Украинские военные применяют технологию автономного управления, напоминающую разработку марсианского вертолёта НАСА Ingenuity. Кроме того, ВСУ отрабатывают приёмы запуска беспилотников с помощью метеозондов.
«Американская компания-производитель готова поставить Украине шесть тысяч таких дронов», — цитирует специалиста сайт MK.ru.
Ранее ВСУ атаковали транспортный цех ЗАЭС. После этого МАГАТЭ зафиксировало повреждения машинного зала. По словам директора ЗАЭС, целью атак ВСУ являются сотрудники станции.
