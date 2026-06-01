Директор ЗАЭС заявил, что целью атак ВСУ являются сотрудники станции

Руководство Запорожской атомной электростанции заявило, что одной из ключевых целей атак со стороны ВСУ являются сотрудники станции. Об этом сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук, его слова приводит ТАСС.

По его мнению, подобные действия направлены на создание давления на персонал и попытку дестабилизировать работу объекта. Черничук отметил, что именно сотрудники обеспечивают безопасность станции и являются её основным ресурсом.

Он назвал психологическим воздействием удары по транспорту, который доставляет работников на станцию, а также по инфраструктуре Энергодара, где проживают их семьи. По его оценке, такие действия направлены на создание атмосферы постоянного напряжения и истощения.