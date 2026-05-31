Балицкий назвал актом ядерного терроризма удар ВСУ по транспортному цеху ЗАЭС

Украинский удар по транспортному цеху Запорожской АЭС является актом терроризма, заявил губернатор области Евгений Балицкий.

«Удар в непосредственной близости от ядерного объекта — это акт ядерного терроризма, который не может оставаться без самой жёсткой реакции», — написал глава региона в «Максе».

Напомним, ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС. Уничтожены шесть автобусов и две «Газели». Среди сотрудников станции погибших и пострадавших нет, ядерный объект продолжает работу в штатном режиме.