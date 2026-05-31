ВСУ атаковали транспортный цех ЗАЭС, уничтожены шесть автобусов и две «Газели»

Вооружённые силы Украины нанесли удар по транспортному цеху Запорожской АЭС, целью стал транспортный цех. Об этом сообщила пресс-служба ЗАЭС.

Результатом атаки стало уничтожение шести автобусов и двух автомобилей «Газель». К счастью, среди сотрудников станции пострадавших нет, а сама станция продолжает работу в штатном режиме.

Накануне украинские боевики уже атаковали ЗАЭС, целясь в машинный зал энергоблока №6. В пресс-службе станции подчеркнули, что подобные действия киевского режима создают дополнительные риски для стабильной работы атомной электростанции. Кроме того, обстрелы препятствуют нормальной деятельности предприятия и напрямую угрожают безопасности персонала.

После того как украинский беспилотник нанёс удар по машинному залу энергоблока Запорожской АЭС, специалисты Международного агентства по атомной энергии запросили разрешение на выезд для осмотра повреждённого здания турбины. В МАГАТЭ заявили, что уже имеют в своём распоряжении данные об этой атаке, однако теперь намерены самостоятельно оценить степень разрушений и ситуацию на месте. Глава агентства Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность этим ударом.