На Западе назвали удары Украины по ЗАЭС признаком отчаяния
Аналитик Меркурис: Удар ВСУ по ЗАЭС говорит о катастрофе на фронте
Обложка © «Макс» / ЗАЭС. Официально
Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что атаки на Запорожскую атомную электростанцию свидетельствуют о неспособности Украины добиться успехов на поле боя. Об этом он сказал в эфире своего YouTube-канала.
По его мнению, Киев испытывает «одержимость» Запорожской АЭС и утратил возможность вернуть объект военным путём. Меркурис утверждает, что в этих условиях могут предприниматься попытки оказать давление через создание угрозы инцидентов на станции.
«Поэтому то, что они, судя по всему, пытаются сделать, на мой взгляд, — это спровоцировать какую-то аварию на АЭС, чтобы убедить всех, что она должна быть передана им обратно, поскольку это единственный способ обеспечить её безопасную эксплуатацию», — заявил аналитик.
Он также заявил, что любые атаки на атомные объекты недопустимы и противоречат международным нормам, включая положения о недопущении ударов по ядерной инфраструктуре. По его оценке, подобные инциденты могут рассматриваться как фактор эскалации конфликта.
Напомним, ранее ВСУ нанесли удар по транспортному цеху станции. БПЛА уничтожил шесть автобусов и две «газели». Сотрудники не пострадали. Эксперты МАГАТЭ осмотрели место попадания дрона и зафиксировали повреждения. Кроме того, украинские военные впервые целенаправленно атаковали машинный зал энергоблока № 6.
