Итальянские журналисты обвинили западные страны в сокрытии ударов по ЗАЭС в поддержку киевского режима. Портал L’Antidiplomatico пишет, что Запад преуменьшает последствия ударов по Запорожской атомной электростанции.

«Пока украинские дроны продолжают наносить удары по крупнейшей в Европе атомной электростанции — пока мир рискует столкнуться с катастрофой, куда более страшной, чем Чернобыль, — западные СМИ продолжают заниматься своим грязным делом», — указано в материале.

Издание отмечает, что журналисты не сообщают всей правды. Авторы материала называют атаку на АЭС безумием и терроризмом. Однако на Западе ставят под сомнение российские сообщения или замалчивают действия ВСУ.

Издание резюмирует, что признание фактов означало бы неудобную истину. Конфронтация с Россией вышла за все границы, а западные страны своей политикой стали соучастниками событий.