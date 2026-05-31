Гросси призвал прекратить атаки на ЗАЭС из-за риска ядерной аварии

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после удара беспилотника ВСУ по Запорожской АЭС призвал остановить атаки на ядерные объекты. По его словам, такие действия создают угрозу аварии.

«Атаки на ядерные объекты неприемлемы и должны прекратиться для предотвращения вполне реального риска ядерной аварии, которая никому не принесёт пользы», — говорится в заявлении Гросси, опубликованном на странице МАГАТЭ в соцсети X.

В агентстве подчеркнули, что безопасность атомных объектов не должна становиться частью военного противостояния. Деталей о последствиях удара в этом заявлении не приводится.