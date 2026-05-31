Гросси призвал прекратить атаки на ЗАЭС из-за риска ядерной аварии
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после удара беспилотника ВСУ по Запорожской АЭС призвал остановить атаки на ядерные объекты. По его словам, такие действия создают угрозу аварии.
«Атаки на ядерные объекты неприемлемы и должны прекратиться для предотвращения вполне реального риска ядерной аварии, которая никому не принесёт пользы», — говорится в заявлении Гросси, опубликованном на странице МАГАТЭ в соцсети X.
В агентстве подчеркнули, что безопасность атомных объектов не должна становиться частью военного противостояния. Деталей о последствиях удара в этом заявлении не приводится.
Ранее сообщалось, что эксперты МАГАТЭ осматривали место попадания украинского БПЛА на территории ЗАЭС. ВСУ нанесли удар по транспортному цеху станции, уничтожено шесть автобусов и две «Газели». К счастью, среди сотрудников ЗАЭС пострадавших нет. Также украинские военные впервые целенаправленно атаковали машинный зал энергоблока № 6 ЗАЭС.
