Миссия МАГАТЭ прибыла с инспекцией к шестому энергоблоку ЗАЭС после удара ВСУ

Эксперты МАГАТЭ осматривают место попадания украинского беспилотника на территории Запорожской АЭС. Они проверяют последствия удара, который пришёлся по шестому энергоблоку станции 30 мая, сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.