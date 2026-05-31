Миссия МАГАТЭ прибыла с инспекцией к шестому энергоблоку ЗАЭС после удара ВСУ
Эксперты МАГАТЭ осматривают место попадания украинского беспилотника на территории Запорожской АЭС. Они проверяют последствия удара, который пришёлся по шестому энергоблоку станции 30 мая, сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Эксперты МАГАТЭ инспектируют урон, нанесённый ударом украинского дрона по шестому энергоблоку ЗАЭС 30 мая», — написал Ульянов в соцсети X.
Сегодня, 31 мая, Вооружённые силы Украины нанесли удар по транспортному цеху Запорожской АЭС, целью стал транспортный цех. В итоге уничтожено шесть автобусов и две «Газели». К счастью, среди сотрудников ЗАЭС пострадавших нет. Ранее специалисты МАГАТЭ запросили разрешение на выезд для осмотра повреждённого здания турбины.
