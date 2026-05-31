Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

31 мая, 14:43

МАГАТЭ зафиксировало повреждения машинного зала ЗАЭС после атаки ВСУ

Обложка © «Макс» / ЗАЭС. Официально

Группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружила внешние повреждения корпуса машинного зала Запорожской атомной электростанции после атаки украинского беспилотника. Об этом говорится в заявлении организации.

«Во время осмотра территории группа обнаружила повреждения металлического люка, расположенного несколькими этажами выше, а также несколько обломков и остатки сгоревшего оптоволокна на земле», — отмечается в заявлении МАГАТЭ.

Ранее сообщалось, что эксперты МАГАТЭ осматривали место попадания украинского БПЛА на территории ЗАЭС. ВСУ ударили по транспортному цеху станции, уничтожив шесть автобусов и две «Газели». Среди сотрудников пострадавших нет. До этого украинские военные впервые целенаправленно атаковали машинный зал энергоблока № 6.

Анастасия Никонорова
