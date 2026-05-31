МАГАТЭ зафиксировало повреждения машинного зала ЗАЭС после атаки ВСУ

Группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружила внешние повреждения корпуса машинного зала Запорожской атомной электростанции после атаки украинского беспилотника. Об этом говорится в заявлении организации.

«Во время осмотра территории группа обнаружила повреждения металлического люка, расположенного несколькими этажами выше, а также несколько обломков и остатки сгоревшего оптоволокна на земле», — отмечается в заявлении МАГАТЭ.