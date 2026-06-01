Российская миссия при ОБСЕ планирует представить странам-участницам обновлённые данные о преступлениях Киева против детей. Об этом заявил постпред РФ при организации Дмитрий Полянский.

«Отдельного обсуждения темы детей Донбасса в рамках заседаний директивных органов ОБСЕ мы пока не планируем. Но есть планы довести до стран-участниц актуализированную информацию о преступлениях киевского режима против детей в рамках специального мероприятия», — сказал Полянский РИА «Новости».

Дипломат также заявил, что структуры ОБСЕ и генсекретарь должны дать объективную оценку многолетним преступлениям против русскоязычных детей на Украине. Он отдельно напомнил об атаке украинских войск на колледж в Старобельске. По его словам, сейчас российская сторона подбирает наиболее подходящий формат с учётом особенностей работы ОБСЕ. Детали будущего мероприятия пока не раскрываются.

По данным уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой, на конец апреля 2026 года за весь период вооружённой агрессии со стороны Украины в республике погибли 253 ребёнка, ещё 1051 получил ранения

Напомним, в ночь на 22 мая под удар в Старобельске (ЛНР) попали учебный корпус и общежитие колледжа, в результате чего погиб 21 студент, ещё десятки получили ранения. Здание общежития обрушилось с пятого по второй этаж, завалы разбирали несколько дней. В Москве официально квалифицировали инцидент как теракт. В МИД РФ заявили, что чаша терпения российского руководства переполнена. СК возбудил уголовное дело. В ООН призвали провести оперативное и независимое расследование по факту атаки ВСУ на Старобельск.