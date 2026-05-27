Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова считает, что причиной появления её данных в базе скандального украинского портала «Миротворец»* стал её призыв к мировой общественности о создании гуманитарного коридора для вывоза детей из Донбасса. Омбудсмен напомнила, что её обращение получило определённую поддержку.

«В ответ на молчание я обратилась к международной общественности, и тогда меня поддержало 19 стран мира — это депутаты Европарламента, лидеры крупных НКО и профессорский состав вузов. И в ответ на это Украина включила меня в расстрельный список «Миротворца»*, возбудила уголовные дела, в том числе и за спонсирование терроризма», — сказала Лантратова.

По всей видимости, Киев считает «спонсированием терроризма» доставку раненым детям подгузников и молочных смесей. В это время ВСУ превращают простых людей в живой щит, убивает и калечит несовершеннолетних.

Ранее на «Миротворце»* также оказались сотрудники колледжа в Старобельске, чьё общежитие стало целью недавнего террористического удара ВСУ. Девять человек обвиняются Киевом в «посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.