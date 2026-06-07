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7 июня, 06:49

В Севастополе объявлена воздушная тревога, Крымский мост перекрыт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmetsov Alexey

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmetsov Alexey

В Севастополе военные отражают атаку беспилотников ВСУ. По данным губернатора Михаила Развожаева, в городе работают силы ПВО и мобильные огневые группы.

Один беспилотник уже сбит в районе Фиолента. Власти призвали жителей идти в укрытия.

«Все кто находятся на улицах, проследуйте в укрытия, в ближайшие магазины, кафе. Главное сейчас не находиться на открытых пространствах!» — призвал глава города.

На фоне отражения атаки временно перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту.

Два человека пострадали при атаке 8 дронов ВСУ на Севастополь
Два человека пострадали при атаке 8 дронов ВСУ на Севастополь

Днём ранее российские военные, силы ПВО и мобильные огневые расчёты вновь отбили атаку ВСУ. В районе Ленинского и Балаклавского районов, бухты Омега и Северной стороны сбито 16 беспилотников.

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Андрей Бражников
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