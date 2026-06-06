Два человека пострадали при атаке 8 дронов ВСУ на Севастополь

В результате налёта беспилотников Вооружённых сил Украины на Севастополь пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Пострадало два мужчины: один во время атаки находился на улице, другой — в своём частном доме в СНТ. У них осколочные ранения лёгкой степени», — написал он в своём телеграм-канале.

Всего силами ПВО было уничтожено восемь дронов. Один из сбитых беспилотников врезался в жилую пятиэтажку, но не сдетонировал. Жильцов оперативно эвакуировали. Пострадавших среди них нет. Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн назвал наиболее пострадавшие от атак ВСУ объекты культурного наследия. Это Свято-Николаевский Белогорский монастырь в Горнали, краеведческий музей в Судже, храм Иоанна Богослова в Малой Локне (он разрушен почти полностью) и Дворец для любимой в Кореневском районе.