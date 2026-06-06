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6 июня, 10:03

Два человека пострадали при атаке 8 дронов ВСУ на Севастополь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karasev Viktor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karasev Viktor

В результате налёта беспилотников Вооружённых сил Украины на Севастополь пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Пострадало два мужчины: один во время атаки находился на улице, другой — в своём частном доме в СНТ. У них осколочные ранения лёгкой степени», — написал он в своём телеграм-канале.

Всего силами ПВО было уничтожено восемь дронов. Один из сбитых беспилотников врезался в жилую пятиэтажку, но не сдетонировал. Жильцов оперативно эвакуировали. Пострадавших среди них нет. Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия.

Мать и двое детей ранены при атаке дрона в Брянской области
Мать и двое детей ранены при атаке дрона в Брянской области

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн назвал наиболее пострадавшие от атак ВСУ объекты культурного наследия. Это Свято-Николаевский Белогорский монастырь в Горнали, краеведческий музей в Судже, храм Иоанна Богослова в Малой Локне (он разрушен почти полностью) и Дворец для любимой в Кореневском районе.

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Александра Мышляева
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