Над Севастополем сбили 16 БПЛА, ранены два человека

Российские военные, силы ПВО и мобильные огневые расчёты вновь отбили атаку ВСУ. В районе Ленинского и Балаклавского районов, бухты Омега и Северной стороны сбито 16 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём телеграм-канале.

«Пострадало два человека: женщина и мужчина. У них осколочные ранения лёгкой степени», — написал он.

В четырёх многоквартирных домах в разных районах точечные повреждения — выбиты несколько окон.

В районе Сапун-горы, 35-й береговой батареи и Симферопольского шоссе из-за падения обломков дронов загорелась трава. Огонь оперативно потушили.