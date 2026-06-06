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6 июня, 14:21

Над Севастополем сбили 16 БПЛА, ранены два человека

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российские военные, силы ПВО и мобильные огневые расчёты вновь отбили атаку ВСУ. В районе Ленинского и Балаклавского районов, бухты Омега и Северной стороны сбито 16 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём телеграм-канале.

«Пострадало два человека: женщина и мужчина. У них осколочные ранения лёгкой степени», — написал он.

В четырёх многоквартирных домах в разных районах точечные повреждения — выбиты несколько окон.

В районе Сапун-горы, 35-й береговой батареи и Симферопольского шоссе из-за падения обломков дронов загорелась трава. Огонь оперативно потушили.

Два человека пострадали при налёте дронов ВСУ на Белгородскую область
Два человека пострадали при налёте дронов ВСУ на Белгородскую область

Ранее Life.ru рассказывал, что во время атаки Украины по Севастополю пострадали два человека. Один из запущенных украинскими военными дронов врезался в жилую многоэтажку. В общей сложности за сутки над городом было сбито 58 беспилотников.

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Владимир Озеров
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