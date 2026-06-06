Над Севастополем сбили 16 БПЛА, ранены два человека
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Российские военные, силы ПВО и мобильные огневые расчёты вновь отбили атаку ВСУ. В районе Ленинского и Балаклавского районов, бухты Омега и Северной стороны сбито 16 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём телеграм-канале.
«Пострадало два человека: женщина и мужчина. У них осколочные ранения лёгкой степени», — написал он.
В четырёх многоквартирных домах в разных районах точечные повреждения — выбиты несколько окон.
В районе Сапун-горы, 35-й береговой батареи и Симферопольского шоссе из-за падения обломков дронов загорелась трава. Огонь оперативно потушили.
Ранее Life.ru рассказывал, что во время атаки Украины по Севастополю пострадали два человека. Один из запущенных украинскими военными дронов врезался в жилую многоэтажку. В общей сложности за сутки над городом было сбито 58 беспилотников.
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