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6 июня, 12:03

Над Севастополем уничтожили 58 беспилотников ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aerogondo2

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aerogondo2

В Севастополе из-за атак ВСУ повреждены жилые дома и машины. За сутки военные сбили 58 беспилотников, воздушная тревога звучала 8 раз. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram.

«Спасательная служба Севастополя зафиксировала точечные повреждения в 7 многоквартирных домах (выбито 9 стёкол в окнах, повреждены 3 окна в подъездах) и в 6 частных домах, пострадал один автомобиль и 1 объект розничной торговли», — говорится в сообщении.

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После атаки беспилотника в Большой Ижоре четверо человек обратились к врачам. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что одного пострадавшего положили в больницу, а ещё трём, в том числе ребёнку, помощь оказали без госпитализации.

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Наталья Афонина
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