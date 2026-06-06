Над Севастополем уничтожили 58 беспилотников ВСУ

В Севастополе из-за атак ВСУ повреждены жилые дома и машины. За сутки военные сбили 58 беспилотников, воздушная тревога звучала 8 раз. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram.

«Спасательная служба Севастополя зафиксировала точечные повреждения в 7 многоквартирных домах (выбито 9 стёкол в окнах, повреждены 3 окна в подъездах) и в 6 частных домах, пострадал один автомобиль и 1 объект розничной торговли», — говорится в сообщении.

После атаки беспилотника в Большой Ижоре четверо человек обратились к врачам. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что одного пострадавшего положили в больницу, а ещё трём, в том числе ребёнку, помощь оказали без госпитализации.