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Регион
6 июня, 09:20

Минобороны: Силы ПВО сбили 911 украинских дронов за сутки

Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов

Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов

Российские подразделения противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили 911 беспилотников самолётного типа и 13 управляемых авиабомб ВСУ. Такие цифры приводит Министерство обороны РФ в сводке от 6 июня.

Помимо этого, были перехвачены четыре реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS.

В военном ведомстве также обнародовали сводку за весь период операции. Согласно этим данным, суммарно сбито 671 вражеский самолёт и 284 вертолёта.

Счёт ликвидированных БПЛА идет уже на десятки тысяч. В общей сложности уничтожено 157 327 таких объектов.

Значительный урон нанесён и наземной технике противника. Речь идёт о 29 637 танках и прочих боевых бронированных машинах, а также о 35 241 орудии полевой артиллерии и миномётах.

Губернатор Дрозденко: Над территорией Ленобласти сбито 144 БПЛА ВСУ
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Кроме того, уничтожено 661 зенитный ракетный комплекс, 1729 боевых машин реактивных систем залпового огня и 63 424 единицы специальной военной автомобильной техники.

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Никита Никонов
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