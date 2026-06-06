Минобороны: Силы ПВО сбили 911 украинских дронов за сутки

Российские подразделения противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили 911 беспилотников самолётного типа и 13 управляемых авиабомб ВСУ. Такие цифры приводит Министерство обороны РФ в сводке от 6 июня.

Помимо этого, были перехвачены четыре реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS.

В военном ведомстве также обнародовали сводку за весь период операции. Согласно этим данным, суммарно сбито 671 вражеский самолёт и 284 вертолёта.

Счёт ликвидированных БПЛА идет уже на десятки тысяч. В общей сложности уничтожено 157 327 таких объектов.

Значительный урон нанесён и наземной технике противника. Речь идёт о 29 637 танках и прочих боевых бронированных машинах, а также о 35 241 орудии полевой артиллерии и миномётах.

Кроме того, уничтожено 661 зенитный ракетный комплекс, 1729 боевых машин реактивных систем залпового огня и 63 424 единицы специальной военной автомобильной техники.