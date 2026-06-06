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Регион
6 июня, 08:06

Губернатор Дрозденко: Над территорией Ленобласти сбито 144 БПЛА ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Над Ленинградской областью сбили 144 беспилотника и заявили об отбое воздушной опасности в регионе. Об этом заявил губернатор области Александр Дрозденко в своих социальных сетях.

«Разрушений не зафиксировано. Отмечаем падение обломков в ряде районов Ленинградской области, разрушения не значительные — посечение осколками фасадов домов и стёкол. Пострадавших нет», — написал он.

Кроме того, в Ломоносовском районе на объекте Министерства обороны возник пожар. Губернатор создал временный оперативный штаб для управления ситуацией. Принято решение о частичной эвакуации жителей из зоны рядом с возгоранием. Дрозденко подчеркнул, что эта мера временная, и в течение нескольких часов люди смогут вернуться в свои дома.

Уже 141 беспилотник сбит над Ленобластью, власти развернули оперативный штаб
Уже 141 беспилотник сбит над Ленобластью, власти развернули оперативный штаб

За прошедшую ночь расчёты ПВО перехватили и уничтожили 376 дронов Вооружённых сил Украины над регионами России. Кроме того, утром Северная столица подверглась масштабной атаке дронов ВСУ.

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Наталья Афонина
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