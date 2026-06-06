Губернатор Дрозденко: Над территорией Ленобласти сбито 144 БПЛА ВСУ

Над Ленинградской областью сбили 144 беспилотника и заявили об отбое воздушной опасности в регионе. Об этом заявил губернатор области Александр Дрозденко в своих социальных сетях.

«Разрушений не зафиксировано. Отмечаем падение обломков в ряде районов Ленинградской области, разрушения не значительные — посечение осколками фасадов домов и стёкол. Пострадавших нет», — написал он.

Кроме того, в Ломоносовском районе на объекте Министерства обороны возник пожар. Губернатор создал временный оперативный штаб для управления ситуацией. Принято решение о частичной эвакуации жителей из зоны рядом с возгоранием. Дрозденко подчеркнул, что эта мера временная, и в течение нескольких часов люди смогут вернуться в свои дома.