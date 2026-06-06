Дрозденко: 4 человека обратились за медпомощью после атаки БПЛА в Ленобласти

Четыре человека обратились за медицинской помощью после атаки беспилотника в Большой Ижоре. О последствиях происшествия рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Одного пострадавшего доставили в стационар. Ещё троим, включая ребенка, помощь оказали амбулаторно.

Из охранной зоны пришлось эвакуировать более 600 местных жителей. Почти 400 из них отправились в пункты временного размещения, остальные уехали к родственникам. На данный момент в ПВР организовано питание, выдача воды и дежурство врачей.

Глава региона заявил, что ликвидация последствий пожара продолжается, а обстановка находится под контролем. Напомним, возгорание произошло в результате налета дронов.