Дрозденко: 4 человека обратились за медпомощью после атаки БПЛА в Ленобласти
Обложка © Life.ru
Четыре человека обратились за медицинской помощью после атаки беспилотника в Большой Ижоре. О последствиях происшествия рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Одного пострадавшего доставили в стационар. Ещё троим, включая ребенка, помощь оказали амбулаторно.
Из охранной зоны пришлось эвакуировать более 600 местных жителей. Почти 400 из них отправились в пункты временного размещения, остальные уехали к родственникам. На данный момент в ПВР организовано питание, выдача воды и дежурство врачей.
Глава региона заявил, что ликвидация последствий пожара продолжается, а обстановка находится под контролем. Напомним, возгорание произошло в результате налета дронов.
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 144 украинских беспилотника в Ленинградской области. Власти Петербурга сообщили, что три человека получили лёгкие травмы.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.