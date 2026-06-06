Собянин сообщил об уничтожении ещё одного дрона на подлёте к Москве
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили ещё один беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин днём 6 июня.
«Уничтожен ещё один беспилотник», — говорится в сообщении градоначальника в мессенджере «Макс» от 12:52.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
С начала суток средства ПВО уничтожили более десяти украинских беспилотников, пытавшихся атаковать столицу.
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