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Регион
6 июня, 10:01

Собянин сообщил об уничтожении ещё одного дрона на подлёте к Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили ещё один беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин днём 6 июня.

«Уничтожен ещё один беспилотник», — говорится в сообщении градоначальника в мессенджере «Макс» от 12:52.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Минобороны: Силы ПВО сбили 911 украинских дронов за сутки
Минобороны: Силы ПВО сбили 911 украинских дронов за сутки

С начала суток средства ПВО уничтожили более десяти украинских беспилотников, пытавшихся атаковать столицу.

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Никита Никонов
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