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6 июня, 09:09

При атаке дронов на Санкт-Петербург три человека получили лёгкие травмы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отбили налёт украинских беспилотников на Санкт-Петербург. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. По данным местных властей, три человека получили лёгкие травмы.

«Произошедшая ранним утром атака украинских нацистов в воздушном пространстве над Санкт Петербургом отбита», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ущерба удалось избежать.

Медики осмотрели троих человек, их состояние оценили как легкое. Позже всех отпустили домой.

В момент инцидента для безопасности ограничивали работу аэропорта Пулково. Сейчас воздушная гавань функционирует в штатном режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что Санкт-Петербург подвергся масштабной атаке БПЛА ВСУ. Власти призвали жителей города оставаться в домах и не покидать их.

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Никита Никонов
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