При атаке дронов на Санкт-Петербург три человека получили лёгкие травмы
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) отбили налёт украинских беспилотников на Санкт-Петербург. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. По данным местных властей, три человека получили лёгкие травмы.
«Произошедшая ранним утром атака украинских нацистов в воздушном пространстве над Санкт Петербургом отбита», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ущерба удалось избежать.
Медики осмотрели троих человек, их состояние оценили как легкое. Позже всех отпустили домой.
В момент инцидента для безопасности ограничивали работу аэропорта Пулково. Сейчас воздушная гавань функционирует в штатном режиме.
Напомним, ранее сообщалось, что Санкт-Петербург подвергся масштабной атаке БПЛА ВСУ. Власти призвали жителей города оставаться в домах и не покидать их.
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