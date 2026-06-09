Власти сообщили об уничтожении 31 дрона над Севастополем

Минувшие сутки в Севастополе прошли в режиме воздушной тревоги: губернатор Михаил Развожаев сообщил, что за этот период вражеские силы предприняли восемь попыток ударить по городу.

На защиту воздушного пространства оперативно встали авиация, подразделения ПВО и мобильные огневые группы. Слаженная работа специалистов позволила нейтрализовать угрозу: ликвидирован 31 беспилотный летательный аппарат. Часть дронов была перехвачена непосредственно над водной гладью.

Глава региона особо подчеркнул, что среди гражданского населения обошлось без жертв и ранений.

«Люди не пострадали», — подтвердил Развожаев в своем канале.

Без последствий на земле не обошлось. В различных частях населённого пункта экстренные службы фиксировали падения обломков сбитых целей.

В настоящее время поступают локальные сообщения о порче имущества. Осколки повредили несколько жилых строений и припаркованных транспортных средств.

Городские службы продолжают обследование территорий. Специалисты проводят мониторинг обстановки, чтобы своевременно выявить и устранить все последствия инцидента.