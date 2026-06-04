В ДНР семь городов остались без света и воды после атаки ВСУ

В ДНР семь крупных городов остались без электричества и водоснабжения после атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщили в региональном Минстрое. Без света и воды оказались Енакиево, Юнокоммунаровск, Углегорск, Ждановка, Кировское, Дебальцево и Шахтёрск.

«В результате атаки на энергетическую инфраструктуру обесточены объекты и прекращена подача воды на города: Енакиево, Юнокоммунаровск, Углегорск, Ждановка, Кировское, Дебальцево, Шахтерск», — сообщили в ведомстве.

Сейчас профильные службы занимаются восстановлением электроснабжения и подачи воды. Когда коммунальные ресурсы вернут жителям, пока не уточняется.

Ранее Life.ru писал, что в ДНР за 3 июня в результате атак ВСУ погибли 8 человек, ещё 16 пострадали. Основной удар украинских дронов пришёлся на город Енакиево.