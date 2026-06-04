ВСУ ударами по Запорожью оставили Энергодар без электричества
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В результате ударов украинских формирований по инфраструктурным объектам Запорожской области Энергодар оказался полностью обесточен, социально значимые и критически важные узлы города временно функционируют благодаря резервным источникам питания. О текущей ситуации проинформировал местный градоначальник Максим Пухов в своём телеграм-канале.
«В связи с ночными ударами киевского режима по Запорожской области ситуация с электроснабжением в городе усугубилась», — написал он.
Градоначальник пояснил, что свежие удары по гражданским объектам привели к повреждениям на энергоузлах. По словам градоначальника, озвучивать даже приблизительные сроки возвращения света сейчас нельзя, поскольку сохраняется высокая угроза повторных обстрелов, плюс до сих пор не обнаружены скрытые неисправности линий электропередачи.
Пухов также отметил, что персонал энергетических предприятий не жалеет сил, чтобы выправить положение и вернуть электроэнергию в дома горожан.
Ранее сообщалось, что в ночь на 31 мая украинские военные атаковали при помощи беспилотников мирные объекты в городе Энергодар Запорожской области. Атака пришлась прямо на территорию роддома. В строении повылетали стёкла, а также пострадали автомобили, оставленные неподалёку. Никто из медперсонала и находящихся на лечении женщин не пострадал. Врачи даже приняли роды у пациентки в момент атаки ВСУ
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