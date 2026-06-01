Врачи приняли роды у пациентки в момент атаки ВСУ на роддом в Энергодаре

Когда украинские военные запускали беспилотники по роддому в Энергодаре Запорожской области, одна из пациенток учреждения рожала. Врачи помогали девушке и не бросили её в момент вражеской атаки. Малыш появился на свет здоровым, сообщил ИС «Вести» директор ЗАЭС Юрий Черничук.

«Ночью была атака на парковку возле нашего городского роддома. В это время молодая девушка рожала ребёнка. Но всё обошлось хорошо, мама с малышом живы», — уточнил он.

Напомним, в ночь на 31 мая украинские военные атаковали при помощи беспилотников мирные объекты в городе Энергодар Запорожской области. Удар пришёлся по территории родильного дома. В здании выбило стёкла, пострадали припаркованные рядом машины. Персонал и пациенты ранения не получили.