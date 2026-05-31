Детская школа бокса в Энергодаре попала под удар дронов ВСУ
Telegram / Пухов LIVE
Украинские военные атаковали беспилотниками детскую школу бокса в Энергодаре Запорожской области, повреждения получили как само здание (выбиты стёкла), так и автобус, на котором воспитанники выезжали на соревнования. Также посечены машины, стоявшие рядом. Информацией делится в соцсети мэр города Максим Пухов.
«Под обстрел попала школа бокса имени Манзули — один из самых значимых спортивных объектов нашего города. В 2023 году здесь завершились масштабные работы по капитальному ремонту и реконструкции», — говорится в тексте. По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее украинские военные атаковали при помощи беспилотников мирные объекты в городе Энергодар Запорожской области. Удар пришёлся по территории у родильного дома. Пострадавших нет. А до этого украинские военные ударили по зданию администрации города, по жилым домам, дорогам и автозаправкам.
