Детская школа бокса в Энергодаре попала под удар дронов ВСУ

Украинские военные атаковали беспилотниками детскую школу бокса в Энергодаре Запорожской области, повреждения получили как само здание (выбиты стёкла), так и автобус, на котором воспитанники выезжали на соревнования. Также посечены машины, стоявшие рядом. Информацией делится в соцсети мэр города Максим Пухов.

«Под обстрел попала школа бокса имени Манзули — один из самых значимых спортивных объектов нашего города. В 2023 году здесь завершились масштабные работы по капитальному ремонту и реконструкции», — говорится в тексте. По предварительным данным, никто не пострадал.