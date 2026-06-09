Горловку в ДНР полностью обесточило

Горловка оказалась полностью обесточена из-за аварийной ситуации. Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Приходько.

По его словам, в настоящее время предпринимаются экстренные меры по устранению аварии. Иные подробности произошедшего не раскрываются. Причины аварии также пока не уточняются.

Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка и является одним из крупнейших населённых пунктов ДНР. До начала конфликта там проживали более 250 тысяч человек. В городе расположены химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области произошло масштабное отключение электроэнергии из-за технологического сбоя. Без света осталась большая часть территории, однако критическая инфраструктура продолжает функционировать в штатном режиме. Аналогичная ситуация сложилась и в соседней Херсонской области.