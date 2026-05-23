В Латвии реанимация оказалась обесточена из-за падения украинских дронов

В одной из латвийских больниц отключилось электричество в реанимационном отделении. Причиной стали упавшие украинские беспилотники, сообщил РИА «Новости» координатор движения «Антифашисты Прибалтики» Сергей Васильев.

«(Местные жители. — Прим. Life.ru) дозвонились с криками, в панике… Позвонили и сказали, что разбомбили электростанции, не могли ребёнка забрать, реанимация остановилась в больницах, работают генераторы запасные», — сообщил Васильев.

По словам собеседника агентства, местные власти не слишком заботятся о бесперебойной работе медицинских учреждений — их питают по остаточному принципу. С военными объектами НАТО, уточнил Васильев, ситуация иная: для них предусмотрены резервные источники энергии.

Накануне в восточных районах Латвии объявляли воздушную тревогу из-за появления неизвестных дронов. В школах прервали экзамены, детей эвакуировали. Глава центра управления кризисными ситуациями Арвис Зиле заявил, что республика теперь живёт в условиях новых реальностей.

Литва, Латвия и Эстония оказались охвачены «паникой, замешательством и хаосом», когда в их воздушное пространство начали залетать украинские беспилотники. При этом эстонские власти продолжают всячески помогать Киеву, который даже не может внятно объяснить как дроны ВСУ попадают в Прибалтику. Латвия на фоне происходящего оказалась в политическом кризисе — чиновники грызутся из-за того, кто виноват в угрозе БПЛА.