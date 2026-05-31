Запорожская и Херсонская области частично обесточены из-за аварий

В Запорожской области из-за технологического сбоя произошло масштабное отключение электричества. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По словам главы области, обесточена большая часть территории. При этом критическая инфраструктура продолжает работать в штатном режиме. Энергетики уже приступили к ремонтным работам и пытаются как можно быстрее вернуть свет в дома жителей.

Аналогичная ситуация сложилась и в соседней Херсонской области. Как сообщается в Telegram-канале компании «Херсонэнерго», с 20:58 по московскому времени полностью обесточены территории девяти муниципальных округов.

В список вошли Чаплынский, Каланчакский, Генический, Новотроицкий, Ивановский, Верхнерогачикский, Каховский, Новокаховский и Горностаевский муниципальные округа. Причины аварий в обоих регионах пока не уточняются. Сроки возобновления подачи электроэнергии также не называются.

Неделей ранее к массовой пропаже света в Херсонской области привело ухудшение погодных условий, из-за которого сработали системы защиты и произошло аварийное отключение электричества. Без света остались 55 населённых пунктов в шести муниципальных округах (Скадовском, Каланчакском, Алёшкинском, Голопристанском, Чаплинском и Каховском).