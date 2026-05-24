Непогода в Херсонской области обесточила 55 населённых пунктов

В Херсонской области усиливается непогода. Произошло аварийное отключение электроснабжения из-за срабатывания защиты, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Без света остались 55 населённых пунктов в шести муниципальных округах: Скадовском, Каланчакском, Алёшкинском, Голопристанском, Чаплинском и Каховском.

Резервными источниками питания обеспечены 17 социально значимых объектов. Аварийные бригады уже работают на месте.

Ранее атака украинских БПЛА оставила без света девять округов Херсонской области. Были обесточены Генический, Новотроицкий, Чаплинский, Каланчакский, Ивановский, Нижнесерогозский, Горностаевский, Каховский муниципальные округа и Новокаховский городской округ.