24 мая, 18:43

Непогода в Херсонской области обесточила 55 населённых пунктов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Proxima Studio

В Херсонской области усиливается непогода. Произошло аварийное отключение электроснабжения из-за срабатывания защиты, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Без света остались 55 населённых пунктов в шести муниципальных округах: Скадовском, Каланчакском, Алёшкинском, Голопристанском, Чаплинском и Каховском.

Резервными источниками питания обеспечены 17 социально значимых объектов. Аварийные бригады уже работают на месте.

Большинство дронов ВСУ на Херсонском направлении произведены в ЕС и НАТО
Ранее атака украинских БПЛА оставила без света девять округов Херсонской области. Были обесточены Генический, Новотроицкий, Чаплинский, Каланчакский, Ивановский, Нижнесерогозский, Горностаевский, Каховский муниципальные округа и Новокаховский городской округ.

