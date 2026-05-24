Большинство беспилотников, которые Вооружённые силы Украины (ВСУ) применяют на Херсонском направлении, произведены в странах НАТО и Евросоюза. Об этом сообщил военнослужащий 98-й гвардейской дивизии ВДВ группировки войск «Днепр» с позывным Каспер, пишет РИА «Новости».

По словам российского десантника, украинские подразделения на левом берегу Днепра используют в основном иностранные дроны. Он уточнил, что выводы о происхождении техники военные сделали после изучения обломков сбитых аппаратов.

Военнослужащий пояснил, что на фрагментах беспилотников сохранились заводские маркировки и серийные номера. По его словам, именно эти данные позволили определить происхождение БПЛА, которые ВСУ используют на Херсонском направлении. Он также отметил, что среди изученных аппаратов доля украинской сборки остаётся минимальной. Основной поток дронов, как утверждает боец, поступает из стран Евросоюза и государств Североатлантического альянса.

Ранее НАТО провела учебные манёвры в лондонском метро. Часть сценария была связана с моделированием действий в случае возможного нападения на силы союзников. Для учений была задействована закрытая платформа станции Чаринг-Кросс. Там силы альянса отрабатывали использование подземного пространства в качестве временного штаба. Также отмечается, что военные проверяли возможности применения средств радиоэлектронной борьбы для подавления коммуникаций и борьбы с беспилотниками.