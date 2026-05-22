22 мая, 15:29

Военные НАТО отрепетировали удар по России из лондонского метро

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LSP EM

НАТО провела учебные манёвры в лондонском метро, сообщает Independent. По данным газеты, часть сценария была связана с моделированием действий в случае возможного нападения на силы союзников.

В материале утверждается, что для учений была задействована закрытая платформа станции Чаринг-Кросс. Там, как сообщается, силы альянса отрабатывали использование подземного пространства в качестве временного штаба.

«Силы НАТО заняли станцию лондонского метро, чтобы использовать её в качестве своего подземного штаба для имитации операций по нанесению «глубокого удара» по России в случае нападения на силы союзников», — говорится в публикации.

Также отмечается, что военные проверяли возможности применения средств радиоэлектронной борьбы для подавления коммуникаций и борьбы с беспилотниками. Официальных подтверждений или комментариев со стороны НАТО по этому поводу в материале не приводится.

Рютте: НАТО следит за учениями ядерных сил России

Ранее впервые в истории к учениям НАТО присоединилась Сербия. На учения приехали военные из Италии, Румынии и Турции. Руководили процессом инструкторы США, Британии и Франции.

Полина Никифорова
