Девять округов без света: Атака украинских БПЛА оставила Херсонщину в темноте

Украинские беспилотники нанесли удар по Херсонской области, в результате чего девять округов региона полностью обесточены. Об этом ночью 22 мая сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Аварийные отключения электроэнергии затронули Генический, Новотроицкий, Чаплинский, Каланчакский, Ивановский, Нижнесерогозский, Горностаевский, Каховский муниципальные округа и Новокаховский городской округ.

Глава региона отметил, что специалисты уже работают на месте и делают всё возможное для скорейшего восстановления электроснабжения.

Ранее Life.ru писал, что в ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали Ярославскую область. Из-за угрозы безопасности властям пришлось временно перекрыть движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы.