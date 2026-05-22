21 мая, 23:02

Выезд из Ярославля в Москву перекрыт из-за атаки украинских БПЛА

Ярославская область в ночь на 22 мая подверглась атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Для обеспечения безопасности властям пришлось временно перекрыть движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

«Перекрыто движение от перекрёстка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей либо выбирайте маршрут, минуя этот участок», – сообщил глава региона.

Губернатор также предупредил, что беспилотная опасность в области пока сохраняется.

Все три аэропорта Москвы работают в особом режиме на фоне атаки БПЛА
Ранее Life.ru писал, что мэр столицы Сергей Собянин после полуночи сообщил об очередной попытке атаки вражеских дронов на Москву. Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших в сторону города. На месте падения обломков работают экстренные службы, жертв и разрушений нет.

Юния Ларсон
