Выезд из Ярославля в Москву перекрыт из-за атаки украинских БПЛА
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic
Ярославская область в ночь на 22 мая подверглась атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Для обеспечения безопасности властям пришлось временно перекрыть движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
«Перекрыто движение от перекрёстка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей либо выбирайте маршрут, минуя этот участок», – сообщил глава региона.
Губернатор также предупредил, что беспилотная опасность в области пока сохраняется.
Ранее Life.ru писал, что мэр столицы Сергей Собянин после полуночи сообщил об очередной попытке атаки вражеских дронов на Москву. Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших в сторону города. На месте падения обломков работают экстренные службы, жертв и разрушений нет.
