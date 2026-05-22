Все три аэропорта Москвы работают в особом режиме на фоне атаки БПЛА
Обложка © Life.ru
Московские аэропорты Шереметьево и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Как сообщили в Росавиации после полуночи 22 мая, это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней. До этого схожие меры были введены в Домодедово.
Все меры приняты исключительно для обеспечения безопасности полётов, уточнил представитель регулятора Артём Кореняко в официальном телеграм-канале.
Ранее Life.ru писал, что российские системы противовоздушной обороны за пять часов сбили 101 украинский беспилотник самолётного типа. По данным Минобороны, зенитчики работали над территориями 12 регионов. В списке – Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Орловская, Псковская, Смоленская, Тверская, Тульская области и Московский регион.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.