За пять часов системы ПВО сбили 101 украинский беспилотник
ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin
За пять часов российские системы ПВО сбили 101 украинский беспилотник самолётного типа, сообщило Минобороны. Зенитчики работали в 12 регионах страны.
«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областей и Московского региона», — говорится в сообщении.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух украинских беспилотников, летевших в сторону столицы. На местах падения обломков работают экстренные службы.
