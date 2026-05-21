За пять часов системы ПВО сбили 101 украинский беспилотник

За пять часов российские системы ПВО сбили 101 украинский беспилотник самолётного типа, сообщило Минобороны. Зенитчики работали в 12 регионах страны.

«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областей и Московского региона», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух украинских беспилотников, летевших в сторону столицы. На местах падения обломков работают экстренные службы.