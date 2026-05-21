Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву

Два беспилотных летательных аппарата были перехвачены и уничтожены силами противовоздушной обороны на подлёте к Москве. О произошедшем сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, угрозу удалось нейтрализовать до достижения целей.

«Системой ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — пишет градоначальник.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал, что российская ПВО уничтожила шесть БПЛА ВСУ, летевших на столицу. Завкафедрой политического анализа РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин считает, что атаковавшие город украинские дроны были оснащены элементами ИИ.