Атаковавшие Москву дроны ВСУ были оснащены элементами ИИ, заявил военэксперт

Заведующий кафедрой политического анализа РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что атаковавшие Москву украинские беспилотники имели элементы искусственного интеллекта.

По его словам, это дроны дальнего действия. Скорее всего, они управлялись с помощью космических спутников, предположительно Starlink. Собираются такие аппараты на территории Украины из деталей, которые поставляет Запад.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что ПВО уничтожила шесть БПЛА ВСУ, летевших на столицу. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, уточнил градоначальник.