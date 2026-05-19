19 мая, 07:26

Три украинских дрона сбили в небе над Рязанской областью

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российская система ПВО уничтожила три украинских беспилотника в небе над Рязанской областью. Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Информацией делится губернатор региона Павел Малков.

«Сегодня ночью над территорией Рязанской области сбиты три БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и серьёзных повреждений нет», — сказано в тексте в его телеграм-канале.

19 регионов и 315 БПЛА: Россия пережила массированную атаку ВСУ в ночь на 19 мая

Это не первое нападение на регион. ВСУ также атаковали Рязань беспилотниками около двух часов ночи 15 мая. Обломки одного из дронов упали на многоэтажку и вызвали пожар. В результате ЧП погибло 4 человека, в том числе ребёнок. Возбуждено дело о теракте. Семьям жертв атаки на Рязань выплатят по 1,5 млн, пострадавшим — до 600 тысяч.

Татьяна Миссуми
