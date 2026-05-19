Три украинских дрона сбили в небе над Рязанской областью

Российская система ПВО уничтожила три украинских беспилотника в небе над Рязанской областью. Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Информацией делится губернатор региона Павел Малков.

«Сегодня ночью над территорией Рязанской области сбиты три БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и серьёзных повреждений нет», — сказано в тексте в его телеграм-канале.