Осуждённый за терроризм украинец хотел поджечь технику в частях ПВО Подмосковья

Осуждённый на 25 лет уроженец Украины Дмитрий Балог* пытался проникнуть на территорию двух войсковых частей ПВО в Московском регионе, чтобы поджечь специализированный транспорт. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В ФСБ также заявили, что по заданию куратора мужчина собирал сведения об охране, инфраструктуре и размещении военной техники на объектах ПВО. Эти данные, по данным спецслужбы, он передал украинской стороне.

После этого Балог* «предпринял неудачную попытку проникновения» на объекты Минобороны России для поджога находившихся там специализированных машин.

Ранее Life.ru сообщал, что Второй Западный окружной военный суд приговорил уроженца Украины Дмитрия Балога* к 25 годам лишения свободы.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.