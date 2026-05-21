Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 07:08

Осуждённый за терроризм украинец хотел поджечь технику в частях ПВО Подмосковья

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Осуждённый на 25 лет уроженец Украины Дмитрий Балог* пытался проникнуть на территорию двух войсковых частей ПВО в Московском регионе, чтобы поджечь специализированный транспорт. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В ФСБ также заявили, что по заданию куратора мужчина собирал сведения об охране, инфраструктуре и размещении военной техники на объектах ПВО. Эти данные, по данным спецслужбы, он передал украинской стороне.

После этого Балог* «предпринял неудачную попытку проникновения» на объекты Минобороны России для поджога находившихся там специализированных машин.

Пенсионер по паролю «солнце-планета» отдал «сотрудникам ФСБ» 16,7 млн рублей
Пенсионер по паролю «солнце-планета» отдал «сотрудникам ФСБ» 16,7 млн рублей

Ранее Life.ru сообщал, что Второй Западный окружной военный суд приговорил уроженца Украины Дмитрия Балога* к 25 годам лишения свободы.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

*Включён в реестр террористов и экстремистов

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ФСБ России
  • Силовые структуры
  • Политика
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar