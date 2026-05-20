Пенсионер по паролю «солнце-планета» отдал «сотрудникам ФСБ» 16,7 млн рублей

В Нижнем Новгороде 82-летний пенсионер отдал мошенникам порядка 16,7 миллиона рублей, думая, что помогает сотрудникам ФСБ. Об этом сообщило МВД по региону.

«Сообщение о крупном мошенничестве поступило в отдел полиции № 2 УМВД России по Нижнему Новгороду от 82-летнего местного жителя Канавинского района, который находился в полной уверенности, что помогает сотрудникам ФСБ», — говорится в сообщении.

Пожилой мужчина рассказал, что в середине апреля ему позвонили якобы из правоохранительных органов. Под видом проверки сбережений на предмет финансирования недружественной страны его стали втягивать в «совместную операцию». Пенсионер был под постоянным телефонным воздействием мошенников в течение двух недель.

Следуя их указаниям, он отдал хранившиеся дома 510 тысяч рублей, а потом десять раз снимал деньги со своих счетов в разных банках. В общей сложности потерпевший четыре раза передал 16 743 285 рублей — предположительно, одному и тому же мужчине, который приезжал по указанным адресам. Для передачи денег использовался условный пароль «солнце-планета». Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полиция ищет причастных и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве 26-летний парень стал жертвой мошенников и потерял ценности на сумму больше 13,3 миллиона рублей. Под давлением аферистов он вскрыл сейф отца, забрал деньги, валюту и золотые слитки. Злоумышленники убедили молодого человека, что его аккаунт на «Госуслугах» якобы взломали, а потом начали запугивать возможным уголовным делом о финансировании запрещённой деятельности.